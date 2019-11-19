19.11.2019 | 09:32

Скоро легендарный актер Михаил Боярский отметит круглую дату. О том, как чувствует себя будущий юбиляр, узнали журналисты.

26 декабря исполнится 70 лет прославленному артисту, звезде фильма о Д`Артаньяне и трех мушкетерах Михаилу Боярскому. В передаче "Ты не поверишь!" актер рассказал о том, как себя чувствует накануне круглой даты. "Я достаточно старый и немощный человек. Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь. Сейчас меня поддерживают в основном медсестры и довольно удачно", – то ли в шутку, то ли на полном серьезе сообщил известный артист.

Несмотря на то, что Михаил Боярский ведет активный образ жизни: работает, иногда снимается на телевидении и даже играет в футбол, сам актер о себе невысокого мнения. "Я соответствую своему возрасту, даже, может быть, более старый. Внешность не очень соответствует тому, чем жив на самом деле человек", – философски заключил актер.

В своему предстоящему юбилею артист относится с раздражением. По признанию будущего именинника, ему хочется заниматься воспитанием внуков, а не собирать овации на сцене. "На внучат могу смотреть часами, особенно когда они спят. Читаю им сказки. Кстати, с женой можем иногда сцепиться. Она учит меня, как обращаться с внуками. Я начинаю беситься. Такие вот мелочи. Хотим лучше внуку сделать, а в итоге ссоримся между собой", – признался Михаил Боярский.

Отметим, что у актера четверо внуков – Александра и Екатерина от сына Сергея Боярского и Андрей и Григорий, которые родились в семье Лизы Боярской и Максима Матвеева.

С женой, актрисой Ларисой Луппиан артист счастлив долгие годы, хотя оба не скрывают, что в совместной жизни им пришлось пережить самые разные периоды. Несмотря на разность характеров, супруги сумели притереться друг к другу. пара любит проводить время за городом, особенно в теплое время года. "Она маринует мясо. Все просто у нас на столе: картошечка, селедочка, хороший хлеб, обязательно мягкий. Самое лучшее, чего могу дождаться от жены – рюмочки водки", – признался Михаил Боярский.