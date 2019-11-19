19.11.2019 | 10:45

Анастасия Волочкова представила автобиографическую книгу "Плата за успех". В своем творении скандально известная балерина откровенно рассказала об отношениях с несвободными мужчинами.

Анастасия Волочкова – одна из самых ярких представительниц отечественного шоу-бизнеса. Балерина подчеркивает, что пользуется повышенным вниманием мужчин, причем часто ей приписывают романы с женатыми. В новой книге "Плата за успех" артистка посетовала, что ее преследует человеческая зависть.

"Понимаю, что отчасти сама виновата. Я веду довольно открытый образ жизни. А у нас не принято показывать свое счастье, словно в счастье есть что-то зазорное. Нельзя рассказывать о своих мужчинах, лучше помалкивать, а еще лучше – постоянно жаловаться. Таким все сочувствуют, жалеют их, закрывают глаза на все то, что мне, Анастасии Волочковой, никогда не простят", – высказалась балерина.

Артистка решила расставить точки над i: "Я притворяться не хочу, не умею и не буду!" Танцовщица отметила закономерность. О ее романах с несвободными мужчинами говорят их бывшие женщины. "Это всегда бывшие жены, а то и вовсе не жены, а случайные подруги, отношения с которыми у этих мужчин давно остались в прошлом. Которые вдруг вспомнили о своих бывших мужчинах, как только появилась возможность повысить свою популярность за счет известного человека, чье имя всегда в топах обсуждений", – пояснила Волочкова.

Балерина подчеркнула: если бы мужчины уходили от своих женщин "просто", это не было бы такой сенсацией. "Не имеет значения, что муж ушел три года назад, а роман с Волочковой начался только что. У бывших подружек сразу появляется повод засветиться в каком-нибудь ток-шоу, явить миру свое лицо из телевизора. В последнее время это просто навязчивая параноидальная идея всех подобных дам. Ведь у нее появился новый статус – несчастная жертва сексуальной балерины Волочковой, грозы семейств и королевы-разлучницы", – съязвила артистка.

По признанию Анастасии Волочковой, такие женщины вызывают раздражение и жалость, поскольку живут не своей жизнью. В заключение балерина призвала завистниц заняться собой и попытаться освоить шпагат, раз он так будоражит их умы, передает сайт "Комсомольская правда", в распоряжении которого оказался труд танцовщицы.