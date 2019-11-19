Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|19 ноя 2019|15:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
  70.87  |  $  63.97

Полезное | «Надеюсь это парик»: новый образ Алсу испугал поклонников

19.11.2019|14:58
Печать

Певица Алсу перепугала поклонников своим видом. Многие подумали, что артистка надела парик.

Опасения подписчиков вызвала публикация знаменитости на ее личной странице в социальной сети "Инстаграм". Алсу внезапно постриглась, сменив длинные локоны на лаконичное каре.

Она поинтересовалась у поклонников, нравится ли им ее новый образ. Певица позирует в черной водолазке и модном пиджаке оверсайз.

Впрочем, поклонники не оценили новый имидж любимой знаменитости. Многие высказали мнение, что такая длина волос состарила Алсу. Некоторые даже выразили надежду на то, что на самом деле звезда просто примерила парик.

"Ужас, старушка" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "Не очень, длинные лучше!", "Было лучше. А сейчас как все – пробор посредине и каре", "С длинными намного лучше", "По мне так не очень", "Старше выглядишь с таким образом", "Надеюсь, что это парик...", – высказались пользователи социальной сети.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!