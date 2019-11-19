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Полезное | Киану Ривз распрощался со статусом холостяка

19.11.2019|11:16
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55-летний канадский актер Киану Ривз не имеет за спиной багажа в виде распавшихся браков. Видимо, все это время он ждал ту единственную и, наконец, нашел.

Сердце звезды украла 46-летняя художница Александра Грант. Режиссеру потребовалось полгода, чтобы решиться на серьезный шаг.

По словам приятеля знаменитости, Киану основательно подготовился. Предложение руки и сердца состоялось в доме Ривз. Он украсил комнату множеством декоративных свечей и заказал еду из любимого итальянского ресторана избранницы. Самый важный в жизни вопрос он задал под запись одной из песен Фрэнка Синатры, которую оба обожают.

Потрясенная Александра, не раздумывая, ответила согласием. Теперь счастливые жених и невеста будут готовиться к свадьбе.

Отметим, Киану и Александра долгое время состояли в дружеских отношениях. Они познакомились еще в 2010-м году, когда Ривз попросил Грант оформить его первый поэтический сборник. С тех пор они тесно общались. Тем не менее, даже близкие друзья не предполагали, что между ними может завязаться роман.

Источник — dni.ru
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Гость|19.11.2019 11:56|

Может я чего не знаю, режиссёром какого фильма был Ривз?

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