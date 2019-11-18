18.11.2019 | 12:33

Андрей Кончаловский дал интервью. Прославленный режиссер рассказал о том, как сорвалась его перенервничавшая жена, актриса Юлия Высоцкая.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая в Италии представляют спектакль "Сцены из супружеской жизни". Эта постановка с успехом идет и в России. Главную женскую роль в ней исполняет Юлия, а мужскую – Александр Домогаров. А вот в Италии у Высоцкой партнер – иностранец.

В интервью "ОК на связи" Андрей Кончаловский вспомнил, как супруга переживала перед премьерой в Неаполе. Дошло до того, что за два дня до важного события у Высоцкой сдали нервы. "Все, катастрофа! Я не смогу этого сделать", – объявила артистка.

Мужу пришлось успокаивать Юлию и убеждать ее в том, что все получится. "Всех порвешь!" – утверждал Кончаловский. И премьера прошла успешно. "Кошмар! Я не представлял, что она так сможет. Юля говорит по-итальянски лучше, чем я, но все равно! Два часа на сцене с итальянским актером – это лом. Очень тяжело", – поделился впечатлениями режиссер.

Заключительный спектакль "Сцены из супружеской жизни" прошел в Риме. Об этом рассказала Юлия Высоцкая на своей странице в соцсети "Инстаграм". А еще актриса успела сняться в эпизодической роли в новом фильме Андрея Кончаловского "Грех". На днях лента была презентована в Москве. Посмотреть картину пришла даже Алла Пугачева. Интересно, что супруга Максима Галкина она с собой не взяла – в это время юморист был на гастролях.