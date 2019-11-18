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Полезное | «У меня с детства фобия»: Вайкуле объяснила свой выбор одежды

18.11.2019|17:10
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65-летняя певица поделилась секретами. Лайма Вайкуле рассказала, как ей удается всегда выглядеть безупречно, не задумываясь о своих образах.

На фоне многих звезд отечественного шоу-бизнеса ее возраста артистка выглядит безупречно. Да и раньше она всегда отличалась элегантностью, умея носить даже строгие дорогие костюмы небрежно и с шармом.

Лайма Вайкуле заверила, что не делает ничего, чтобы выглядеть неповторимой. Ее образы складываются практически сами собой. По ее словам, главное, раз и навсегда осознать, что тебе идет, а что нет.

"Я люблю такую одежду, чтобы она и прилично выглядела, и удобна была, не впивалась никуда", – цитирует исполнительницу "Домашний очаг". Вместе с тем она призналась в неожиданном страхе. "У меня с детства эта фобия – неудобной одежды. Поэтому люблю все такое – свободное, полуспортивное", – заявила певица.

По словам Лаймы Вайкуле, она не любит ходить по магазинам и долго задерживаться. Покупки делает быстро и на интуитивном уровне.

Отметим, артиста славится своим независимым нравом. Ранее на Лайму Вайкуле обиделся композитор Игорь Крутой. Причиной стало то, что исполнительница организовала свой фестиваль "Рандеву" в Юрмале после ухода оттуда "Новой волны".

Источник — dni.ru
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