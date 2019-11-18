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Полезное | Российские моряки спаслись из «полыхающей» АПЛ через торпедный аппарат

18.11.2019|20:06
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Телеканал «Звезда» опубликовал уникальные кадры, во время которых моряки атомной подводной лодки Тихоокеанского флота отработали спасение с субмарины.

Учения по борьбе за живучесть корабля при возникновении в одном из отсеков субмарины пожара прошли на Камчатке.

Российские подводники показали зрелище не для слабонервных. Это отметили многие военные эксперты. Моряки покинули борт субмарины К-456 «Тверь» проекта 949А «Антей» через торпедные аппараты.

Напомним, атомная подводная лодка К-456 «Тверь» относится к тому же проекту АПЛ, что и затонувшая в августе 2000 года в Баренцевом море субмарина К-141 «Курск», когда погиб 181 подводник.

«Бегство из горящей подводной лодки в громоздком костюме через торпедный аппарат, конечно, не для слабонервных, но наличие как можно большего количества вариантов, чтобы выбраться живым, несомненно, приветствуется», — пишет американское издание The Drive.

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