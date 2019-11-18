18.11.2019 | 14:43

Продюсер Марк Рудинштейн в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ рассказал о состоянии близкого друга. Выяснилось, что 84-летний Армен Джигарханян имеет целый букет болезней.

По словам продюсера, у артиста большие проблемы. Он практически не выходит из клиник. "Больница – дом, больница – дом. У него с рукой проблема, у него с двигательным аппаратом проблема, но он все равно думает о работе", – заявил Рудинштейн. Друг сильно переживает за самочувствие режиссера.

Беспокоится о здоровье Армена Джигарханяна и его экс-супруга – 76-летняя Татьяна Власова. Она призналась, что сопереживает артисту. "Как он это все выдерживает?" – удивилась она и добавила, что всегда готова помогать бывшему избраннику. Ранее Власова привезла звезде из Греции козий сыр, который сварила сама.

По словам близкого друга Армена Джигарханяна Артура Согомоняна, рядом с актером находится человек, который за ним присматривает. "Есть человек рядом с ним. "Проводится профилактическая поддерживающая терапия. Он должен раз в два-три месяца ложиться в больницу, чтобы прокапаться. Впереди зима. Надо, чтобы он не заболел", – поделился Согомонян. Он выразил надежду, что Армен Джигарханян в следующем году будет чаще появляться на публике.

Напомним, что несколько дней назад режиссер был помещен в больницу. Также известно, что ранее артист принял у себя дома премьер-министра Армении и попросил организовать гастроли своего театра в этой стране.