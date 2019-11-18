Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|18 ноя 2019|10:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  70.76  |  $  64.02

Полезное | Поклонники заподозрили Кожевникову в очередной беременности

18.11.2019|09:51
Печать

35-летняя актриса спровоцировала слухи о пополнении в семье. Мария Кожевникова опубликовала в своем микроблоге в "Инстаграме" фото с округлившимся животом.

На снимке знаменитость со счастливой улыбкой позирует с подругами в платье с завышенной талией. Подписчики тут же предположили, что артистка ждет четвертого ребенка.

"Скоро кто-то станет мамой еще раз", "Похоже, что опять беременна", "Какая красивая! Поздравляю с беременностью", – написали комментаторы. Некоторые фолловеры предположили, что звезда сериала "Универ" просто выбрала неудачный фасон платья.

Мария Кожевникова пока не прокомментировала слухи о своем интересном положении. Примечательно, что звезда только месяц назад вышла из декретного отпуска. Ранее она сообщила в социальных сетях, что приступила к съемкам в новом проекте. Поклонники обрадовались этому, поскольку давно не видели Марию на экранах.

Напомним, что артистка более шести лет счастлива в гражданском браке с Евгением Васильевым. Звездная пара воспитывает троих сыновей: пятилетнего Ивана, четырехлетнего Максима и двухлетнего Василия. Кожевникова рассказывала, что счастлива в отношениях, и роспись в ЗАГСе для нее не имеет значения.

При этом знаменитость, как и многие женщины, все же мечтает сыграть с возлюбленным свадьбу. Пара давно выбирает дату, но из-за разных обстоятельств откладывает бракосочетание. "Мы думали в том году расписаться, на пятилетие с момента венчания, но встал вопрос: либо отдых, либо свадьба. Я хочу, чтобы это было красиво", – поделилась актриса.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!