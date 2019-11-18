18.11.2019 | 11:06

Артистка попала в неловкую ситуацию. Ее разоблачили в использовании фотошопа для своих снимков в "Инстаграме".

Друг исполнительницы, аранжировщик Сергей Купцов невольно ее подставил. Мужчина опубликовал в своем микроблоге совместный кадр, на котором звезда запечатлена такой как есть, без прикрас. Фото сделано во время записи новой композиции.

Певица МакSим тоже разместила снимок в своем аккаунте, но только подредактировав его. Поклонники заметили это и сильно удивились, уличив знаменитость во лжи. Судя по всему, артистка не знала, что друг тоже опубликует снимок, желая похвастаться перед фанатами.

На фото певица МакSим "сузила" щеки с помощью фэйстюна, а также убрала неровности на коже. Ее лицо выглядит свежим и более светлым, чем на фото Сергея Купцова. Фолловеры не прошли мимо казуса. "Друг подставил вас, Марина, не надо так", "А я думала, что вы пришли в себя после аварии", "Без фотошопа вам лучше", "Зайдите на аккаунт ее любимого друга, который она отметила и посмотрите, как значительно отличается фотография в области лица!", – высказались подписчики.

Напомним, ранее певица МакSим попала в ДТП за границей. Она не справилась с управлением на скользкой дороге. Артистка получила множество синяков и ушибов. "Только в клинике осознала, как тело буквально ломит. Просто шок. До ног первое время невозможно было даже дотронуться, когда врачи оказывали помощь. Повезло, что обошлось без переломов. Челюсть, на которую пришелся основной удар, очень болит", – рассказывала о последствиях аварии певица МакSим в "Инстаграме".

Отметим, что многие россияне заподозрили тогда исполнительницу во лжи. Они посчитали, что таким образом певица МакSим решила пропиарить свой новый клип.