18.11.2019 | 19:27

Сегодня стало известно, что Роскомнадзор на четыре месяца приостановил аккредитацию трех экспертов, которые изучив творчество популярного среди молодежи певца Егора Крида, пришли к выводу, что песни исполнителя негативно влияют на слушателей.

Напомним, работа под названием «Комплексное социокультурное исследование медиасреды выступлений Егора Крида» была опубликована на официальном сайте Роскомнадзора РФ. Заключение было датировано 27 сентября 2019 года и выполнено членами общественной экспертной комиссии при межрегиональной общественной организации «Национальный совет социальной информации», зарегистрированной в Санкт-Петербурге.

Члены комиссии были аккредитованы в ведомстве, а их стаж работы составлял более одного года. По мнению специалистов, информация, содержащаяся в видеозаписях Крида, «является открытой пропагандой вседозволенности, цинизма и разврата, возводит в ранг всеобщей нормы проституцию без возрастного ограничения».

Кроме того, эксперты комиссии отметили, что в творчестве популярного исполнителя присутствует сатанизм, а сам он является «ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов».

Такая оценка специалистов вызвала волну негодования среди общественности, а спустя сутки выводы экспертов были удалены с сайта ведомства.

18 ноября на портале Роскомнадзора появилась новая информация, касающаяся творчества Крида. «Данная экспертиза (от 27 сентября 2019 года - прим. редакции) не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции», - говорится на сайте ведомства. Подписал соответствующий указ Александр Жаров - руководитель Роскомнадзора.

Параллельно на четыре месяца была приостановлена аккредитация экспертов, проводивших исследование творчества Крида.