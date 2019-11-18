18.11.2019 | 08:35

Поправившаяся на десять килограммов Лариса Гузеева поделилась переживаниями в своем "Инстаграм". Оказалось, она сильно расстраивается из-за лишнего веса.

Телеведущая заявила, что собирается сбросить пару лишних килограммов, чтобы улучшить состояние здоровья. Тем не менее, на пути к заветной цели она столкнулась с проблемами.

По словам актрисы, у нее напрочь отсутствует сила воли. Кроме того, мешают достигнуть результата и подружки знаменитости. Они регулярно подкармливают Гузееву высококалорийными вкусностями.

Звезда записала видеообращение, неспешно прогуливаясь по пляжу Финского залива. Она заявила, что с удовольствием искупалась бы. Но побоялась, что окружающие сочтут ее сумасшедшей.

Ведущая шоу "Давай поженимся" призналась, что эти места любимы ею с детства. С особой теплотой она относится к Балтийскому морю.

Отметим, у Гузеевой уже был опыт похудения. В прошлом году ей удалось сбросить десять килограммов. Но, к сожалению, светская львица не смогла удержать результат, и прежний вес вернулся обратно.