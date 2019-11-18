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Полезное | «Держат народ за дураков»: в фильме-концерте Пугачевой нашли ляпы

18.11.2019|16:44
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Киноверсия юбилейного сольника Аллы Пугачевой в Кремле под названием "Тот самый концерт" продолжает шествие по российским кинотеатрам. Правда, впечатление у поклонников оставляет двойственное.

Один из внимательных зрителей заметил, что "добрая половина концерта – вовсе и не концерт, а закрытая съемка в дни, ему предшествовавшие". Мол, у Примадонны "даже микрофон другой в руке, что еще в трейлере было видно". Таки вскрылся чудовищный обман...

Действительно, почти все было отснято операторской группой накануне – в павильоне "Главкино" и во время нескольких репетиций в пустом зале Кремлевского дворца. "Потому и крупных планов столько, что без зрителей съемка была, и за ней вплотную ходит оператор со стедикамом, а Алла Борисовна работает явно на камеру, а не в зал, – говорит зритель, который посмотрел фильм-концерт на большом экране. – То, что действительно с 17 апреля, сразу видно – по манере съемки и по микрофону".

"Да и соотношение живой звук/фонограмма иное, чем на концерте, – считает поклонник. – Не в смысле больше или меньше, а в смысле кое-что для киноверсии стало под фанеру, а что-то, напротив, живьем. Словом, держат народ за дураков".

Напомним, что за две недели нашумевший фильм-концерт Аллы Пугачевой заработал 5 425 255 рублей. Его за 252 сеанса посмотрели 19956 зрителей, каждый из которых отдал в среднем по 272 рубля. Для сравнения: аналогичный фильм-концерт Милен Фармер, который тоже вышел в российский прокат, собрал 7 185 247 рублей только за первую неделю, хотя билеты стоили дороже. 7 и 8 декабря "Тот самый концерт" представят в Москве и Санкт-Петербурге.

Источник — dni.ru
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