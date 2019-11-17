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Полезное | «Предупреждать надо»: Валерия разрыдалась на концерте Чумакова

17.11.2019|19:12
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Певица Валерия выложила новый пост в "Инстаграм". Артистка поделилась переживаниями. Накануне она вместе с мужем продюсером Иосифом Пригожиным побывала на концерте Алексея Чумакова.

По словам исполнительницы, они с супругом под огромным впечатлением от выступления возлюбленного Юлии Ковальчук. "Музыкант мирового масштаба, многогранный талант, артист с большой буквы – ты был сегодня самым настоящим гипнотизером – твои зрители готовы были для тебя на все", – призналась светская львица.

Валерия отметила блестящую игру музыкантов, идеальный звук, прекрасный концертный свет. И, конечно, самым главным фактором успеха стал мастер на сцене.

"Как же мы все устали от фаст-фуда, том числе и музыкального, в нашей жизни. Сегодня же все было по-взрослому", – заявила супруга Пригожина.

Артистка утверждает, что у нее появилась еще одна любимая песня из репертуара Чумакова под названием "Элементарно". На концерте она прозвучала впервые. По словам жены продюсера, услышав ее, она рыдала.

"Предупреждать, Лешечка, надо. У меня с собой даже платка не было", – иронично высказалась певица.

Отметим, сольный концерт Алексея состоялся 16 ноября на московской сцене Crocus City Hall. Информации о дате проведения следующих выступлений артиста пока нет.

Источник — dni.ru
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