Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|17 ноя 2019|16:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  70.99  |  $  64.24

Полезное | Ольга Бузова решила открыть алкогольный бизнес

17.11.2019|15:12
Печать

Телеведущая и певица Ольга Бузова многогранна. Звезда постоянно открывает себя с новой стороны, пробуя в различных видах деятельности.

Жизнь вынуждает, ведь деньги просто так в карманах не появляются, их следует зарабатывать. Активная концертная деятельность хорошего достатка Ольге не обеспечивает. В телепрограммах Бузова сейчас снимается не часто.

Остается довольствоваться доходами от рекламы в социальных сетях. В Инстаграме у Ольги порядка 16,5 миллионов подписчиков. По мнению специалистов-пиарщиков, пост на страничке Бузовой стоит от 200 до 300 тысяч рублей.

Но певица привыкла жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. К тому же недавно артистка наконец-то обзавелась собственным жильем в столице, ведь несколько лет Ольге приходилось снимать апартаменты.

Бизнесом Бузова занялась давно, вот только любовь оказалась не взаимной. Последнее детище Ольги - ресторан BuzFood проработал недолго и вскоре пал под натиском конкурентов или из-за малого количества посетителей. Точка общепита была закрыта, а звезда сменила направление деятельности.

И если кто-то подумал, что Бузова займется спа-салонами или ногтевым сервисом, он глубоко ошибался. Ольга решила войти в серьезный бизнес.

По сообщению телеграм-канала Mash, недавно были зарегистрированы товарные знаки: BUZVODKA, BUZBEER, BUZWHISKEY и BUZCOGNAC. Бузова решила занять сразу все ниши и наладить выпуск пива, водки, виски и коньяка. Удастся ли Ольге стать алко-королевой покажет время.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!