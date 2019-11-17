17.11.2019 | 15:12

Телеведущая и певица Ольга Бузова многогранна. Звезда постоянно открывает себя с новой стороны, пробуя в различных видах деятельности.

Жизнь вынуждает, ведь деньги просто так в карманах не появляются, их следует зарабатывать. Активная концертная деятельность хорошего достатка Ольге не обеспечивает. В телепрограммах Бузова сейчас снимается не часто.

Остается довольствоваться доходами от рекламы в социальных сетях. В Инстаграме у Ольги порядка 16,5 миллионов подписчиков. По мнению специалистов-пиарщиков, пост на страничке Бузовой стоит от 200 до 300 тысяч рублей.

Но певица привыкла жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. К тому же недавно артистка наконец-то обзавелась собственным жильем в столице, ведь несколько лет Ольге приходилось снимать апартаменты.

Бизнесом Бузова занялась давно, вот только любовь оказалась не взаимной. Последнее детище Ольги - ресторан BuzFood проработал недолго и вскоре пал под натиском конкурентов или из-за малого количества посетителей. Точка общепита была закрыта, а звезда сменила направление деятельности.

И если кто-то подумал, что Бузова займется спа-салонами или ногтевым сервисом, он глубоко ошибался. Ольга решила войти в серьезный бизнес.

По сообщению телеграм-канала Mash, недавно были зарегистрированы товарные знаки: BUZVODKA, BUZBEER, BUZWHISKEY и BUZCOGNAC. Бузова решила занять сразу все ниши и наладить выпуск пива, водки, виски и коньяка. Удастся ли Ольге стать алко-королевой покажет время.