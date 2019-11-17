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Полезное | Нужда заставила: Дмитрий Маликов пошел на крайние меры из-за денег

17.11.2019|14:22
Печать

Певец Дмитрий Маликов обожает искусство во всех его проявлениях. Он является не только первоклассным музыкантом, но и заядлым коллекционером картин.

Любимым направлением исполнителя в изобразительном искусстве является авангард. А художником Петр Кончаловский.

Накануне стало известно, что артисту пришлось распрощаться с некоторыми экземплярами из личной коллекции. Пять ценных картин Кончаловского, выполненных в период с 1922-го по 1929-й год, он сдал под залог.

Это уже не первый случай, когда Маликов идет на такой шаг. Два года назад Дмитрий уже передавал произведения в банк на несколько месяцев.

На этот раз срок значительно увеличился. Согласно документам, картины Кончаловского будут находиться под залогом до конца 2023 года.

Певец не стал скрывать, что сдал картины. Однако о причинах такого шага так и не рассказал журналистам. Маликов отметил, что это личная информация.

Отметим, что музыкант распрощался лишь с малой частью своей коллекции. Тем временем, даже с этих пяти произведений он получил хороший доход. Ведь некоторые работы Кончалвского оцениваются в десятки миллионов рублей.

Источник — dni.ru
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