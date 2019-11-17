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Полезное | 18-летняя дочь Ротару вышла на бойцовский ринг

17.11.2019|19:08
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Внучка певицы Софии Ротару крайне разносторонняя личность. Недавно 18-летняя Соня шокировала общественность новым увлечением.

Ни для кого не секрет, что на первом месте для внучки Ротару стоит карьера певицы и модели, однако прессе удалось узнать о девушке любопытный факт. Недавно Соня всерьез увлеклась боксом, системно занимаясь этим видом спорта с тренером.

Девушка призналась, что поддержание физической формы для нее крайне важно. Свой первый гонорар, полученный в США, Соня потратила именно на тренировки, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее имидж-стилист Вероника Николаева раскритиковала внешний вид звездной наследницы. Прежде всего она отметила неудачный выбор джинсов. По словам эксперта, дырки на коленях были в моде три года назад.

"Внучке Ротару стоило выбрать джинсы на высокой посадке, если она хотела показать красивый пресс. Тогда бы и ноги выглядели визуально длиннее", – высказалась специалист.

Источник — dni.ru
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