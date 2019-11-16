16.11.2019 | 11:19

Актриса театра и кино Ирина Пегова стала участницей танцевального турнира Pro-Am. Роликом со своего выступления она поделилась на своей личной странице в "Инстаграме".

На видео артистка исполняет самбу в паре со статным красавчиком Евгением Раевым. Она облачена в ярко-синий соблазнительный наряд, а ее партнер выступает в черной рубашке и брюках.

"Ура. Душа моя поет, душа танцует самбу! Подарок в студию, господа! Это минский конкурс pro am, чемпионат мира, 3-е место!!!! Женя, спасибо за терпение и труд!" – подписала пост знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от творческого номера в исполнении Пеговой. "Вы прямо парите. Летаете по паркету. Такая гибкая, пластичная. Потряс", "Офигеть. Какая вы молодец", "Нереальная красотка! Какая грация! Браво", "Какая вы зажигательная, просто сумасшедший темперамент", – восторгались фолловеры.

"Наблюдать за вами было одним удовольствием", – признался обожатель.

Также свое восхищение выказали и звезды российского шоу-бизнеса. "Потрясающе! Ииииррррраааааа! Какие классные! Огонь!" – высказалась Любовь Толкалина. "Фантастика!" – написал Виктор Добронравов.