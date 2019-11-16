16.11.2019 | 11:27

В Сети ходят слухи о том, что фигурист Евгений Плющенко изменяет супруге. Яна Рудковская с негодованием отреагировала на эту информацию.

В своем Telegram-канале "Голубь Мира" продюсер возмутилась тем, что написали СМИ. Она заявила, что в былые времена подала бы на издание за домыслы в суд.

"Я даже знаю имя этой любовницы – Кордон", - ошарашила Яна Рудковская. "Сейчас, когда идет наше реалити-шоу, пусть пишут... пока. Может, как-нибудь и до них руки дойдут. Я не злопамятная, но память у меня хорошая!" – написала жена фигуриста.

Она предположила, что написанная статья – это "маленькая редакторская месть" за то, что Яна Рудковская не дает изданию 2007 года эксклюзивных интервью. "Ну-ну", – резюмировала звезда.

К своей гневной публикации Яна Рудковская прикрепила аудиосообщение от Евгения Плющенко. В нем спортсмен с сарказмом возмутился тем, что СМИ не написали о пяти его любовницах.

Ранее в Сети сообщили, что муж знаменитости, возможно, уже два с половиной года живет на две семьи. "Молодая соперница Рудковской... модель из Санкт-Петербурга. Как это ни парадоксально, именно ее появление в жизни Евгения повлияло на то, что фигурист два года назад обвенчался с Рудковской. В окружении скандально известных супругов обсуждают, как это было: Яна узнала об изменах мужа, но попыталась закрепить брак священным союзом", – пишет "7 Дней".