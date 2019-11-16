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Полезное | Цымбалюк-Романовскую не пускают в больницу к Джигарханяну

16.11.2019|13:38
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Пианистка сильно переживает за здоровье и судьбу артиста. Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что у нее нет возможности навестить экс-возлюбленного.

Артистка рассказывала "Дням.ру", что хотела бы проведать народного артиста с его любимым клюквенным компотом и бульоном. Однако она не может этого сделать "ни технически, ни физически".

"Мне о нем не дают никакой информации. Но если бы это было возможно, то, конечно, навестила бы", - цитирует Виталину Цымбалюк-Романовскую Teleprogramma.pro. По словам бывшей жены Армена Джигарханяна, ей даже не с кем связаться, чтобы узнать, в какой именно больнице находится режиссер.

"Мне специально не дают с ним общаться. Все было бы по-другому в случае хотя бы одной встречи… Я расстроена, конечно, потому что человек в плохом состоянии и что он проживает конец своей жизни вместо того, чтобы достойно жить и работать – в любви и семье", – посетовала пианистка. Также она высказалась и о возможности примирения с экс-супругом.

Виталина Цымбалюк-Романовская заверила, что обязательно пообщалась бы с актером. "Но начать все заново – это невозможно. Ему уже 84 года, поймите", – поделилась мнением звезда.

Бывший муж Виталины Цымбалюк-Романовской проходит в больнице профилактическое обследование и скоро вернется домой. Как писали "Дни.ру", во время совместной жизни с Арменом Джигарханяном пианистка трепетно и с уважением относилась к мужу. Она называла супруга на "вы", кормила с ложки и шила на заказ туфли.

Источник — dni.ru
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