16.11.2019 | 13:17

Нумеролог Клара Кузденбаева сделала сенсационное заявление. Она предсказала, сколько наследников родит Ксения Собчак от своего мужа-режиссера.

Оказывается, у звездной пары хорошая совместимость с точки зрения нумерологии. Об этом свидетельствует сделанный экспертом расчет отношений светской львицы и Константина Богомолова.

По мнению нумеролога, в нем явно прослеживается рождение двоих детей. Второй малыш, судя по дате рождения Ксении Собчак, должен родиться в течение года. Кузденбаева полагает, что будет девочка.

У Богомолова же по программе выходит мальчик. И он родится через пять лет, сообщает Teleprogramma.pro. "Несмотря на то что супруги очень разные, совместимость по нумерологии у них равна четырем, это хороший показатель", — сообщила нумеролог.

По словам эксперта, у Ксении Собчак с режиссером есть реальный шанс сохранить свой брак, несмотря на все негативные прогнозы злопыхателей. Но так будет лишь в том случае, если теледива постарается прислушаться к своему мужу.

Нумеролог отметила, что в настоящее время Ксения Собчак откровенно довлеет над ним. И зря, поскольку ее муж лучше разбирается в людях, обладая чуть ли не гипнотическими способностями.

Эксперт уверена, что прочность брака Константина Богомолова и Ксении Собчак зависит от того, насколько у мужчины хватит терпения. "Он терпелив и справедлив, в отличие от Ксении", – подытожила нумеролог.