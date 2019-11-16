16.11.2019 | 13:19

Во время концерта певица сделала зрителям довольно прозрачный намек на то, кто будет ее супругом. Ольга Бузова надолго задержала взгляд на одном мужчине, рассказывая о своей свадьбе.

О личной жизни поющей ведущей не говорит разве что ленивый. Она уже давно интересует ее фанатов.

Судя по всему, Ольга Бузова решила приоткрыть завесу тайны. Во время последнего концерта программы "Под звуки поцелуев" звезда сделала неожиданное заявление. Она поблагодарила будущего мужа, который якобы все это время был на ее выступлении.

Во время своей речи Ольга Бузова смотрела в сторону блогера Давида Манукяна, передает Telegram-канал "Светские хроники". Мужчина заметил, что привлек слишком много внимания, и покинул свое место. Пока неизвестно, сделала ли знаменитость таким образом признание или просто манипулирует любопытством поклонников.

Отметим, Ольге Бузовой и Давиду Манукяну приписывают бурный роман. Надо сказать, что они эти слухи вовсе не развеивают, но и не говорят о своих планах на свадьбу в открытую. Правда, далеко не все верят в искренность отношений звездной пары. Многие считают, что певица и блогер просто решили лишний раз пропиариться.

Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но брак продлился недолго. Ранее журналисты узнали о том, что ведущая "Дома-2" не раз обращалась в полицию, жалуясь на рукоприкладство спортсмена. Однако звезда пожалела супруга и не стала фиксировать побои.