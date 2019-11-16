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Полезное | Актёр Валерий Гаркалин сбежал от врачей

16.11.2019|20:49
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В столице произошло необычное происшествие, участником которого стал всенародно любимый актер Валерий Гаркалин.

Как сообщает телеграм-канал Mash, популярный артист весело проводил время в одном из московских ресторанов на улице Тверской. Внезапно Валерий Борисович почувствовал себя плохо и решил подышать свежим воздухом.

Выйдя из заведения на улицу актер не испытал облегчения, напротив, его состояние резко ухудшилось. Гаркалин потерял равновесие и упал на землю.

Сердобольные москвичи, которые прогуливались неподалеку, обратили внимание на произошедшее и незамедлительно вызвали скорую помощь. Прибывшие на вызов медики ничем не смогли помочь известному актеру.

Как только бригада врачей приблизилась к телу Валерия Борисовича, артист резко встал и быстрым шагом удалился в сторону своего дома.

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