15.11.2019 | 08:33

"Тот самый концерт" Аллы Пугачевой продолжает шествие по российским кинотеатрам. Позади премьеры в Барнауле, Владивостоке и других городах. 7 и 8 декабря картину представят в Москве и Санкт-Петербурге. Но об интересе к ней можно судить уже сейчас по цифрам, которые приводит "Бюллетень кинопрокатчика".

За две недели нашумевший фильм-концерт Примадонны заработал 5 425 255 рублей. Его на 252 сеанса посмотрели 19956 зрителей, каждый из которых отдал в среднем по 272 рубля.

Для сравнения, аналогичный фильм-концерт Милен Фармер, который тоже вышел в российский прокат, собрал 7 185 247 рублей только за первую неделю, хотя билеты стоили дороже. Таким образом получается, что дерзкая француженка побила российскую звезду!

Дерзкую и любящую провокации на сцене Фармер на родине называют "рыжей бестией". Такое же прозвище было и у Пугачевой до нового – Примадонна. Но вот кто в итоге соберет большую кассу в кино, 28-летняя Милен или 70-летняя Алла, покажет время.

Тут важно заметить, что фильм Пугачевой идет по всей стране, Фармер же показывают в основном москвичам – регионы могут не понять ее смелых нарядов и откровенных песен. "Тот самый концерт", который вышел в кино, это программа под названием "P.S.". Ее Алла Пугачева представляла 17 апреля в Кремлевском дворце. Официальная стоимость билетов составляла от 3 до 70 тысяч рублей. Спекулянты же продавали их по цене от 100 до 500 тысяч рублей.

"Киноконцерт, это конечно что-то особенное – зритель видит меня крупно, ничего не ускользает от него, – говорит Алла Пугачева. – Я буду признательна каждому, кто придет в кинотеатр. Это будет действительно юбилей и общение душ. Для этого концерта я выбрала те песни, которые полностью соответствовали моим мыслям, моему отношению к жизни, к людям, это моя Исповедь. Теперь, уже не от лица какой-то героини, а просто Исповедь Аллы Пугачевой".