15.11.2019 | 08:19

Популярному телеведущему следует быть осторожнее в ближайшее время. Завистники хотят разрушить его репутацию злыми сплетнями.

"Он человек умный, неординарный, эрудированный. Во многом является примером для современной молодежи. Отлично чувствует аудиторию, прекрасно ориентируется в прошлом, настоящем и в будущем. Карты говорят о том, что в ближайшем будущем он будет проводить семинары и читать лекции. Возможно, его пригласят в какое-то высшее учебное заведение для проведения образовательных лекций. При этом аудитория слушателей будет не только русскоязычная", – рассказывает ясновидящая Саона.

"Свой день рождения он отметит в кругу самых близких друзей. В данный момент его взаимоотношения с женой спокойные и благородные, – продолжает ведунья. – В их семье царит гармония. Но карты говорят, в течение года ему не укрыться от внимания сплетников. Какие-то люди захотят очернить его имя и придумать, буквально сфабриковать вокруг Диброва любовный треугольник. Эта подлая акция не расстроит Диброва, ведь все его окружение прекрасно понимает, что такие действия невероятно смешны на фоне его отношения к семейным ценностям".

Дети Диброва полностью унаследовали все лучшие качества отца. Карты показывают, что младший сын Дмитрия достигнет высот еще больших, чем его отец.

"Я вижу предложение или контракт на серию каких-то телевизионных программ за рубежом. Скорее всего, это будет продюсирование нового проекта. Контракт будет очень значимый в финансовом плане. В новом году Дмитрий откроет бизнес. Есть вероятность, что это будет нечто, связанное с ресторанами, то есть Дибров, возможно, станет партнером такого проекта. Позже этим всем займется кто-то из членов его семьи", – предсказала Саона.