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Полезное | Бузова заявила о своем участии в «Евровидении»

15.11.2019|15:03
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Ольга Бузова намерена покорить "Евровидение". Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" выступила с заявлением на сольном концерте.

Накануне, 14 ноября, в зале "Известия Hall" концерт "Под звуки поцелуев" дала Ольга Бузова. Поющая ведущая телепроекта "Дом-2" со сцены заявила, что намерена покорить Международный музыкальный конкурс "Евровидение". Объявление артистки было снято на камеру и выложено на странице издания Super в социальной сети "Инстаграм".

"Это мой первый англоязычный трек. Это было в 2017 году. И я уверяю вас, что это не последняя моя песня на английском языке. Следующую песню на английском я буду петь на "Евровидении"!" – объявила Бузова под одобрительный рев фанатов.

В подписи издание указало, что поющая ведущая намерена отправиться на конкурс в 2020 году. Сама исполнительница, если исходить из записи, ничего о конкретных датах не говорила. Так что неизвестно, когда именно Ольга Бузова собралась на "Евровидение".

Судя по комментариям, к кандидатуре звезды "Дома-2" отнеслись с одобрением. Правда, с примесью скепсиса (это скорее относится к самому конкурсу, его репутации и победителям). "Бузова даешь победу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Учитывая , кто там обычно побеждает, у нее есть все шансы , если только она пол сменит", "Пусть едет, она в формате этого шоу ...", "Интересно будет посмотреть", – высказались пользователи Сети.

Напомним, что в этом году победителем "Евровидения" стал представитель Голландии Дункан Лоуренс с песней Arcade. По правилам конкурса, следующее песенное соревнование пройдет в Нидерландах в мае 2020 года. Громкое музыкальное событие состоится в Роттердаме, передает телеканал "360".

Источник — dni.ru
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Гость|15.11.2019 15:25|

А почему бы нет?

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