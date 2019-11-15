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Полезное | Близкие Заворотнюк отказались от помощи Пригожина

15.11.2019|08:56
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Звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что связывался с родными актрисы, предлагая им свою помощь.

С тех пор, как в конце лета стала появляться тревожная информация о состоянии Анастасии Заворотнюк, светская тусовка буквально ульем жужжит. Только глухой не слышал о том, что происходит с популярной актрисой. Разумеется, не остался в стороне и муж певицы Валерии, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

"Настя потрясающая актриса, потрясающий человек. Господи, за что ей это тяжелое наказание, я даже не знаю. Не дай бог такого никому, даже врагу не пожелаю. Здоровье – это главное в жизни, и мы молимся за Настю каждый день, верим, что она выздоровеет", – выразил надежду продюсер.

Он дал понять, что предлагал свои услуги в выздоровлении Анастасии Заворотнюк, но получил отказ. "Мы предлагаем, но если они этого не хотят, я же не буду колотиться в закрытую дверь", – жестко заявил Иосиф Пригожин в разговоре с репортером сайта "Комсомольская правда".

Зато родные актрисы приняли помощь от фигуристки Татьяны Навки. 10 ноября она вместе с мужем артистки Петром Чернышевым представили на суд зрителей ледовое шоу "Аленький цветочек". Спортсменка объявила, что все средства, вырученные с продажи билетов этого спектакля, пойдут в помощь Анастасии Заворотнюк.

Близкие поблагодарили Татьяну Навку, опубликовав соответствующий пост в социальной сети "Инстаграм". При этом родственники звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" подчеркнули, что просят от общественности только добрых мыслей и пожеланий здоровья артистке.

Источник — dni.ru
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