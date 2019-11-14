14.11.2019 | 08:28

9 ноября известному композитору Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет. Поздравить ее лично приехал глава Российской Федерации Владимир Путин.

Президент прибыл в Большой театр. Он поднялся на сцену и подарил юбилярше роскошный букет цветов. После этого он во всеуслышание объявил о награждении пианистки высшей наградой России – орденом Андрея Первозванного. Торжественная церемония в скором времени состоится в московском Кремле.

"Хочу вас поблагодарить за все, чтобы вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение: многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой", – заявил Владимир Владимирович.

Именниница от всей души поблагодарила Путина за оказанную честь. Она, в свою очередь, пожелала президенту крепкого здоровья. "У нас великие люди, великая страна, чтобы получалось все доброе, хорошее, высокое, что вы хотели для нашей страны", – отметила композитор.

В посвященном дню рождения Пахмутовой концерте выступали различные звезды российского шоу-бизнеса. В их числе оказались такие легендарные исполнители как Лев Лещенко, Николай Басков, Олег Газманов.

А оперная певица Анна Нетребко даже прервала европейское турне. Ради того, чтобы поздравить Александру Николаевну она прилетела прямиком из Вены.

Весь вечер юбилярша светилась от счастья. В течение концерта она несколько раз успела сменить праздничные наряды. А ее любимый супруг Николай Добронравов, с котором они прожили 63 года, поддерживал жену из ложи Большого театра.