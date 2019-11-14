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Полезное | Слухи о госпитализации Джигарханяна в крайне тяжелом положении не подтвердились

14.11.2019|20:12
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Знакомый Армена Джигарханяна Артур Согомонян прокомментировал экстренную госпитализацию актера. Оказалось, что тот вовсе не в тяжелом состоянии.

Оказывается, артист проходит в больнице профилактическое обследование и скоро вернется домой.

"Армен Борисович не в реанимации. Он каждые два-три месяца проходит обследования. Сейчас зима грядет, решили прокапаться на всякий случай. Через два-три дня будет дома", – цитирует Согомоняна РИА Новости. Ранее СМИ сообщили, что Армен Джигарханян попал в реанимацию, якобы у него обострились хронические заболевания.

Состояние 84-летнего Армена Джигарханяна описывалось как крайне тяжелое. Напомним, в августе этого года появилась информация об экстренной госпитализации актера. Однако позже информацию опровергли представители театрального режиссера.

Как писали "Дни.ру", ранее пасынок Армена Джигарханяна Степан рассказал журналистам, что после выписки из больницы в августе артист стал чувствовать себя лучше и начал гулять по паркам. Он даже "помолодел на 10-15 лет" благодаря поддержке своей второй супруги Татьяны Власовой.

Источник — dni.ru
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