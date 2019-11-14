14.11.2019 | 17:00

Дмитрий Шепелев прервал молчание о Екатерине Тулуповой. Также популярный ведущий рассказал о воспитании сына от Жанны Фриске.

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев стали родителями весной 2013 года. Позже стало известно, что у певицы рак головного мозга. Борьба со страшным недугом продолжалась два года. Жанны не стало летом 2015 года. Вскоре Дмитрий Шепелев увез их сына Платона за границу.

Разразился скандал. Отец Жанны Владимир Борисович пожаловался, что несостоявшийся зять не дает ни ему, ни его жене видеться с внуком. Дмитрию Шепелеву не нравились условия, которые ему ставила родня Фриске. В итоге уже несколько лет Платон не встречается ни с бабушкой и дедушкой, ни с тетей, ни даже с крестной матерью, певицей Ольгой Орловой.

Дмитрий Шепелев ведет закрытый образ жизни. Он не из тех знаменитостей, кто демонстрирует публике каждый шаг своего ребенка. Шоумен не показывает ни сына, ни любимую женщину, дизайнера Екатерину Тулупову. Тем не менее кое-что о ней шоумен все же рассказал.

"Наши дети ходили в один детский сад и познакомили нас. Платон и Лада – лучшие друзья с самого раннего возраста", – сообщил Дмитрий.

Шепелев признался, что иногда они с Тулуповой отправляются путешествовать только вдвоем.

"Потому что круглосуточная роль родителя способна убить любую романтику. Мы стараемся по возможности улетать, чтобы просто побыть вдвоем. Это получается не слишком часто – раз в пару месяцев, наверное. Несколько недель назад мы вернулись из Мюнхена, провели там романтичные выходные", – рассказал телеведущий. Дмитрий Шепелев считает, что в женщине главное – доверие, красота и чувство юмора.

Телеведущий признался, что воспитанием сына занимается самостоятельно. Именно он решает, что надеть ребенку, в какой детский сад ему ходить, какие развивающие занятия посещать. Все это ему в радость. По мнению Дмитрия Шепелева, самое сложное в воспитании – сохранять терпение.

"Ребенок – это постоянно изменяющийся сценарий. Сначала, например, зубы, потом простуды, потом детский сад и режим, потом "я боюсь темноты", потом неуемная энергия… И такие перемены до тех пор, пока на двери не появится табличка "Не входить" и совсем вскоре "Папа, познакомься, это моя невеста". И только привыкаешь к одному сценарию, как уже снова нужно перестраиваться. Так что лично мне было сложно сохранять равновесие и спокойствие. Секрет здесь только один – абсолютная любовь и абсолютное принятие", – цитирует Дмитрия Шепелева People Talk.