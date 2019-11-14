14.11.2019 | 11:27

В отношениях Яны Рудковской и Евгения Плющенко проблемы. Настолько серьезные, что фигурист не смог скрыть раздражение даже на публике.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко появились на красной дорожке церемонии вручения премии "Женщина года" по версии журнала Glamour. В этот раз супруги не получили наград, зато раздали четыре. В общей сложности паре пришлось простоять на сцене полчаса. Вероятно, по этой причине фигурист и вскипел.

Наблюдательный ведущий церемонии Иван Ургант сразу обратил внимание на недовольное лицо Евгения Плющенко. Он шутливо обратился к спортсмену: "Ты как будто отбываешь какое-то наказание. А ты великий спортсмен, мы тебя обожаем! Ты вообще наш герой! Мы все ходим на твои потрясающие шоу!" Возможно, таким образом Ургант попытался развеселить Плющенко. Зал одобрительно загудел и зааплодировал.

Вот только лесть шоумена оказалась спусковым крючком. Евгений заявил: "Вань, спасибо большое, на самом деле. Спасибо, что я великий спортсмен. Спасибо! Вы меня любите, и я это знаю. Но я действительно отбываю наказание. Это факт! Я рад вас видеть, но я вам искренне скажу: я действительно отбываю наказание. Спасибо".

Сенсационное признание Плющенко и произведенный им эффект попытался сгладить Ургант. "Женя, ты женился, а не мы!" – перевел все в шутку телеведущий. "А вам хорошего настроения!" – обратился к гостям шоу Евгений. Все это время стоявшая рядом Яна Рудковская молчала, глядя на супруга.

Ранее в интервью она призналась, что в отношениях с мужем не все гладко. Более того, за прошедшие годы Евгений Плющенко предпринимал две попытки уйти от нее. Оба раза Яне Рудковской удавалось вернуть любимого.