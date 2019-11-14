14.11.2019 | 15:46

Мария Максакова сумела доказать, что подарила элитные апартаменты молодому мужу, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии. Оперная певица вернула потерянную квартиру.

Мария Максакова выиграла суд со своим молодым мужем Далхатом Халаевым, с которым оформила отношения летом прошлого года. С супругом оперная дива боролась за апартаменты в элитном ЖК на Краснопресненской набережной. Пресненский суд удовлетворил два иска Марии Максаковой и признал незаконной сделку, из-за которой артистка лишилась недвижимости.

Отметим, что странные манипуляции с квартирой певицы стоимостью более 100 миллионов рублей начались вскоре после того, как Мария и Далхат поженились. Максакова выписала доверенность на адвоката Магомеда Евлоева. Документ давал тому право распоряжаться недвижимостью певицы, в частности той самой семикомнатной квартирой в жилом комплексе с видом на Белый дом.

Элитные апартаменты сначала по договору дарения отошли новоиспеченному мужу Максаковой, а потом выходцу из Ингушетии Мурату Мержоеву. Якобы супруг Марии перепродал ему это жилье. В свое оправдание Максакова заявила, что все действия с квартирой она совершала, находясь в подавленном психологическом состоянии и из-за нервного потрясения не осознавала характер и последствия своих действий, передает "Московский комсомолец". Чтобы отсудить дорогостоящую недвижимость, артистка подала иски к супругу, адвокату и новому владельцу квадратных метров.

Интересно, что Далхат Халаев говорил, что не получал денег за квартиру. А его представители в суде и вовсе утверждали о подложности доказательств, представленных стороной Марии Максаковой. В начале осени была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. А накануне, 13 ноября, состоялось итоговое слушание.

Интересно, что по просьбе Марии Максаковой его провели в закрытом режиме. Якобы из-за необходимости огласить выводы специалистов, содержащие медицинские подробности, а также тайну частной жизни. В итоге эксперты доказали, что певица действительно была в тяжелом морально-психологическом состоянии, которое не позволяло ей в полной мере отдавать отчет своим действиям. Исковые требования оперной дивы суд полностью удовлетворил и вернул ей квартиру.