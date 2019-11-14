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Полезное | «Он меня раскусил»: Жена Эрнста попалась после очередного свидания

14.11.2019|10:56
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Молодая супруга Константина Эрнста дала откровенное интервью. Софья рассказала о встрече и романтических отношениях с генеральным директором Первого канала.

Софья Заика встретилась с Константином Эрнстом во время подготовки к церемонии открытия Олимпийских игр. Она отметила, что была совершенно не подготовлена к знакомству. "Я была не при параде, никуда не собиралась, а он в это время в Питере работал. Мы оказались в одном пространстве", – вспомнила Софья.

Ей пришлось побороться за Эрнста. В частности, она тщательно готовилась к каждому свиданию и читала книги, чтобы суметь поддержать разговор с мужчиной, который на 27 лет старше. Впрочем, им быстро удалось найти общий язык.

"Когда мы познакомились, не было ощущения, что он сильно лучше меня. Помню, после нескольких свиданий мы с Константином встретились с моей подругой, и она прямо при нем вдруг брякнула: "Ты же говорила, вы одного роста". То есть я даже была уверена, что мы одного роста – наверное, потому что далеко не сразу сняла каблуки", – отметила супруга генерального директора Первого канала.

В какой-то момент Константин Эрнст разоблачил ее. Они повстречались, когда Софья несла книги по теме, которую обсуждали накануне. "Я думала, что провалюсь сквозь землю. Но его это, конечно, ужасно тронуло. Я сказала какую-то глупость. Естественно, он меня раскусил. Знаете, я ужасно боялась, что он поймет, что я самозванка", – призналась Софья.

Их сближение было долгим. "Со своим мужем я очень долго не могла перейти на ты. Доходило до смешного. Даже когда произошла близость, я не сразу смогла сказать ему "ты". Это был очень долгий путь", – заключила жена Эрнста. Влюбленные оформили отношения в Грибоедовском ЗАГСе. С разницей в год Софья подарила Константину двух дочерей – Эрику и Киру, пишет Tatler.

Источник — dni.ru
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