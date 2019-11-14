14.11.2019 | 08:55

Любовь Успенская не перестает удивлять поклонников и коллег по цеху в свои 65 лет. Артистка не стесняется демонстрировать фигуру, которой могут позавидовать многие старлетки. Последнее время певицу и вовсе не узнать – она резко потеряла в весе.

Певица Любовь Успенская буквально расцвела. Похорошевшая знаменитость скромно отмечает, что не прилагает особых усилий для того, чтобы сохранить молодость и красоту.

По словам артистки, она просто перестала есть после шести. Погруженной в работу с головой Успенской удается не думать о еде. Следуя таким простым правилам, ей удалось избавиться от десяти килограммов, пишет сайт "Комсомольская правда".

Диетолог Елена Соломатина убеждена, что женщинам смело можно брать на вооружение диету певицы. "Важно переформатировать свой мозг, чтобы не думать о еде. Для этого нужно постараться перенаправить свое внимание на совершенно другие вещи. Человек влюбленный или просто увлеченный чем-то может и не вспомнить о еде. Попробуйте придумать себе какое-то интересное занятие", – советует эксперт.

Ранее знаменитость опубликовала неоднозначное фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В кадре она предстала вместе с другой известной певицей – Светланой Лободой. Обе были облачены в черное. Оказалось, проблемы с освещением были из-за того, что певицы находились в гримерке. Успенская рассказала поклонникам, что Лобода пришла поддержать ее перед концертом.