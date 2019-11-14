Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|14 ноя 2019|09:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  71.48  |  $  64.95

Полезное | «Не нужно пугать»: Судьба «острого на язык» Галкина вызвала опасения

14.11.2019|08:45
Печать

Телепродюсер Леонид Мазор полагает, что концерты юмориста в российских регионах могут начать массово отменять после его выступления в Новосибирске с критикой федеральных телеканалов. Свое мнение по поводу скандала, в который влез Максим Галкин, высказал и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян.

"Не понимаю, для чего распространяются страшилки о том, что концерты Галкина могут начать отменять из-за того, что он позволяет себе вольности на политические темы в своих концертах в регионах", – отметил собеседник "Дни.ру". На его взгляд, у комика вообще не будет никаких проблем с концертами.

По его словам, все, что он делает в рамках своих выступлений, получается остро и с юмором. "Уверен, что именно такой и должна быть политическая сатира. Так что не нужно никого пугать! Все у Максима будет хорошо", – уверен Вадим Манукян.

Ранее Леонид Мазор выразил беспокойство судьбой Максима Галкина. "Когда я сказал о кусании руки, я опасался за Максима. Я имел в виду, что не исключено, что будут последствия", – заявил телепродюсер.

При этом он выразил надежду, что ничего все же не произойдет, поскольку свои смелые заявления юморист делал в регионах. "Вот когда он будет говорить это близко, когда эти концерты уже начнутся в Москве, тогда станет страшно многим. Вот тогда последствия могут быть совсем иными", – цитирует Мазора URA.ru.

По словам телепродюсера, если Максим Галкин продолжит выступать с политическими заявлениями на своих концертах, организаторы его выступлений просто перестанут приглашать его на гастроли. Напомним, Максим Галкин заявил о цензуре на российском телевидении 10 ноября. Он отметил, что раньше можно было шутить на политические темы, а сейчас "не все можно говорить".

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!