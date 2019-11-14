14.11.2019 | 08:45

Телепродюсер Леонид Мазор полагает, что концерты юмориста в российских регионах могут начать массово отменять после его выступления в Новосибирске с критикой федеральных телеканалов. Свое мнение по поводу скандала, в который влез Максим Галкин, высказал и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян.

"Не понимаю, для чего распространяются страшилки о том, что концерты Галкина могут начать отменять из-за того, что он позволяет себе вольности на политические темы в своих концертах в регионах", – отметил собеседник "Дни.ру". На его взгляд, у комика вообще не будет никаких проблем с концертами.

По его словам, все, что он делает в рамках своих выступлений, получается остро и с юмором. "Уверен, что именно такой и должна быть политическая сатира. Так что не нужно никого пугать! Все у Максима будет хорошо", – уверен Вадим Манукян.

Ранее Леонид Мазор выразил беспокойство судьбой Максима Галкина. "Когда я сказал о кусании руки, я опасался за Максима. Я имел в виду, что не исключено, что будут последствия", – заявил телепродюсер.

При этом он выразил надежду, что ничего все же не произойдет, поскольку свои смелые заявления юморист делал в регионах. "Вот когда он будет говорить это близко, когда эти концерты уже начнутся в Москве, тогда станет страшно многим. Вот тогда последствия могут быть совсем иными", – цитирует Мазора URA.ru.

По словам телепродюсера, если Максим Галкин продолжит выступать с политическими заявлениями на своих концертах, организаторы его выступлений просто перестанут приглашать его на гастроли. Напомним, Максим Галкин заявил о цензуре на российском телевидении 10 ноября. Он отметил, что раньше можно было шутить на политические темы, а сейчас "не все можно говорить".