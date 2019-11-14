14.11.2019 | 09:09

33-летняя актриса Елизавета Боярская нечасто радует поклонников изысканными образами. Но в этот раз она превзошла ожидания.

Звезда поделилась серией новых снимков на своей странице в "Инстаграме". На фото она предстала в блистательном образе.

Она надела черное платье с открытыми плечами, туфли-лодочки в тон и прихватила усыпанный стразами клатч. Волосы артистка собрала в тугой низкий пучок и ярко подвела глаза, сделав их еще выразительнее. Дополнили образ длинные серьги и браслет с бриллиантами.

"Детки, семья, репетиции, спектакли, съемки, самолеты, поезда, опять самолеты и поезда. Джинсы, свитшот, шапка. Но иногда можно и так. Очень рада была повидать коллег, с которыми 100 лет не виделась и немного развеяться от рабочих будней!" – заявила знаменитость после окончания церемонии "Женщина года".

Фолловеров потрясающий образ Боярской просто свел с ума, сообщает Пятый канал. "Фантастическая красота и элегантность!", "Умница, красавица и талант – все в одном прекрасном человеке…", "Сногшибательная", "Благородство и порода...", "Женщиной года должны быть вы! Шикарно выглядите", – осыпали Елизавету восторженными комментариями обожатели.