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Полезное | Замученный Чернышев оказался между двумя женщинами

13.11.2019|09:54
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Петр Чернышев появился на публике, испугав фанатов изможденным видом. Ради выздоровления своей жены Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист готов вкалывать без выходных в обществе прекрасных дам.

Практически все новогодние праздники олимпийская чемпионка Татьяна Навка будет выступать с новым ледовым шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств". В главной роли заявлен и Петр Чернышев. Об этом рассказала участвующая в спектакле фигуристка Алина Загитова.

"К репетициям мы пока не приступили, начнем в декабре, поэтому пока я готовлюсь только морально. Работать с Татьяной Навкой - это всегда большая честь и удовольствие. Полный состав участников пока не объявлен, но могу сказать, что точно буду я, Татьяна и Петр Чернышев", – цитирует прославленную спортсменку сайт "Комсомольская правда".

Чернышев оказался в компании двух дам, где одна краше другой. Навка – эффектная блондинка, чьи образы неизменно ярки, Загитова – восходящая звезда, юная и прелестная. Говорят, фигурист соглашается на любую работу ради заработков. Он почти все лето откатался в шоу "Руслан и Людмила", а недавно дал несколько представлений "Аленький цветочек".

По некоторым данным, за каждый выход на лед Чернышев получает от 100 до 300 тысяч рублей. Спортсмен вкалывает не ради барыша, а из-за тяжело больной жены, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Лечение актрисы – предположительно, от рака головного мозга – обходится семье в кругленькую сумму.

Ходят слухи, что состояние артистки улучшилось. Якобы поэтому Петр Чернышев и смог отойти от больничной койки и погрузиться в работу. Внимательные поклонники подчеркивают: фигурист так много трудится, что выглядит замученным.

Источник — dni.ru
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