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Полезное | «Сложный год»: Ковальчук предупредили о серьезной потере

13.11.2019|09:58
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12 ноября Юлии Ковальчук исполнилось 37 лет. По словам ясновидящей, предстоящий год будет весьма непростым для знаменитости. Артистка столкнется с крупными денежными потерями.

"После дня рождения год для Юлии Ковальчук будет непростым. С одной стороны, карты говорят о возможной беременности. Но Таро также показывают потерю крупной суммы денег. Возможно, предстоят какие-то судебные тяжбы, после которых Юлии придется распрощаться с кругленькой суммой.

Что касается работы, то и тут я не вижу какого-то постоянного и большого заработка. Можно сказать, что в плане карьеры никаких особых достижений ждать не приходится", – рассказала "Дни.ру" ясновидящая Марианна Абравитова.

По ее словам, стоимость выступлений Ковальчук значительно упадет в цене из-за недостаточного спроса. Но Юлия погрузится в семейные заботы, поэтому интерес к творчеству пойдет на спад. И если раньше, по словам таролога, певица была материалисткой, то сейчас ее все больше будет интересовать философия и религия, что пойдет девушке на пользу. Духовная трансформация отодвинет денежные проблемы на второй план.

"Сложный год плюс увлечение духовными практиками в конечном итоге помогут Юлии Ковальчук найти новый путь в жизни. Скорее всего, певица создаст некий фонд помощи малоимущим. В ее случае, возможно, это будет организация, призванная помогать женщинам, пережившим сложные жизненные ситуации", - добавила она.

Источник — dni.ru
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