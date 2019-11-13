13.11.2019 | 16:26

Старший сын певицы Валерии Артемий дал свежее интервью. Он рассказал о женитьбе, о ссоре с именитой матерью и о наследнике.

Недавно стало известно, что сын Валерии Артемий женился. Его супругой стала одноклассница Наталья Коренная. Интересно, что для Валерии женитьбы старшего наследника стала полной неожиданностью. Впрочем, по словам Артемия, мать рада за него. "Мама в шоке, что мне так повезло! Она прекрасно приняла Наташу", – сообщил он.

Влюбленные живут в Швейцарии. По признанию Артемия, еще три года назад он финансово зависел от родителей, но сейчас уже живет самостоятельно. "Как-то был забавный момент: я поссорился с родителями, они сказали, что перестанут обеспечивать меня. Вот тогда я понял, что быть зависимым от кого-то – не очень-то и комфортно. Тогда в первый раз пошел на работу. Мне было лет 18. Мы давно помирились с родителями, но быть независимым финансово мне очень понравилось", – признался Артемий.

Он отметил, что с тех пор у него с родителями не было даже мелких конфликтов. "Да и сам признаю, что они со мной намучились, потрепал им нервы..." – не стал скрывать сын Валерии. Кстати, о том, чтобы самому стать отцом, Артемий пока не думает. Он убежден, что вначале надо финансово крепко встать на ноги.

"К тому же хочу видеть, как растет мой ребенок, а не пропадать сутками напролет на работе. У меня есть наглядный пример: со мной учились ребята, которые видели своих родителей раз в год и то где-нибудь по телевизору. Понимаю, что обстоятельства так складывались, но я так не хочу", – цитирует сына Валерии Starhit.

Артемий мечтает о большой семье: "У мамы нас трое. У нас большая семья. Это же прекрасно, когда есть много близких родственников, на которых можно положиться. Прекрасно, когда люди растут вместе, проходят бок о бок какие-то жизненные этапы. Я только за большую семью!"