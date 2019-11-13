13.11.2019 | 15:10

Поговаривают, что телеведущий Дмитрий Шепелев готовится к свадьбе. Шоумен сделал предложение возлюбленной.

Роман Дмитрия Шепелева и бизнес-леди Екатерины Тулуповой длится почти полтора года. С начала этого, 2019 года, влюбленные живут вместе. Пара воспитывает двух детей – 6-летнего Платона, сына Дмитрия от певицы Жанны Фриске и дочку Екатерины Ладу, ровесницу мальчика.

Ходят слухи, что Дмитрий Шепелев решился на поход в ЗАГС. Масштабное торжество влюбленные не планируют. Телеведущий и его избранница хотят избежать лишнего внимание прессы и поклонников. Шепелев и Тулупова распишутся в Москве и отправятся в путешествие. Об этом сообщает 7 Дней.ru.

Добавим, что Дмитрий Шепелев уже был женат. Его первой супругой была телеведущая Анна Таболина. Дмитрий и Анна вместе работали в Минске на молодежном шоу. До свадьбы влюбленные встречались семь лет. Этот брак продлился всего три недели.

Уже после переезда в Москву, в 2011 году, у шоумена завязались отношения с певицей Жанной Фриске. Дмитрий Шепелев называл артистку любовью всей своей жизни, но под венец ее так и не отвел. Через несколько лет после знакомства вокалистка подарила шоумену сына Платона. Мальчик появился на свет в апреле 2013 года в Майами. Во время беременности Жанна Фриске узнала о страшном диагнозе: врачи обнаружили у нее неоперабельную опухоль головного мозга. Певица проходила лечение в российских клиниках и за границей. Терапия не дала результата. В июне 2015 года избранница Дмитрия Шепелева скончалась.