13.11.2019 | 10:51

В Сети ходят слухи, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко на грани развода. Выход пары в свет лишь подтвердил предположения фанатов.

Накануне, 12 ноября, состоялось одно из самых громких событий в столичной тусовке – церемония награждения премии "Женщина года" по версии журнала Glamour. На мероприятии появилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Особое внимание журналистов привлекли Яна Рудковская и Евгений Плющенко.

Для выхода в свет прославленный фигурист выбрал белоснежную рубашку и серый костюм, а музыкальный продюсер – свободное короткое платье, изюминкой которого стали желто-черные рукава, украшенные перьями.

Судя по реакции пользователей Сети, в распоряжении которых оказались фото с мероприятия, наряд Яны Рудковской не всем пришелся по вкусу. "Яна слишком вжилась в роль птички", "ах, вот она какая птица-говорун (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "мне по расцветке попугая больше напоминает", – высказались в Сети.

А еще комментаторы высказали мнение, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко на грани развода. "Я почему-то уверена, что они с Плющенко скоро разведутся. Он такой напряженный был. Просто видно на видео, как он был зол. А она натянуто улыбалась", "Мне кажется Янино желание хайпа и славы разведет их с Плющенко. Какие-то они невеселые и растерянные после запуска своего шоу. Понимаю, когда люди от бедности на такое подписываются, но когда в достатке....", "шоу это было глупой идеей", "и, самое то дурное, она ничего от этого шоу не получает. Ее никто особо не знает, никто смотреть не будет, да и кнопка канала не самая известная. Что за Супер? Кто его вообще смотрит?", "Яна прям совсем несчастная и наряд ужасный, плющ злющий, очень верю про разлад в семье", – обсудили интернет-пользователи.

Они даже поделились предположениями, как в случае развода разделят имущество фигурист и продюсер. "Женя так то парень не промах, с одним чемоданом не уйдет", "Мне кажется, что совместно нажитого там немного – все было куплено "до", "Ну дом этот, где сейчас Яна, усадьба Котофеича (видимо, так прозвали Евгения Плющенко. – Прим.ред.)... Вряд ли до", – рассудили комментаторы.

Ранее в откровенном интервью Яна Рудковская признавалась, что два раза расставалась с Евгением Плющенко, причем по инициативе самого фигуриста.