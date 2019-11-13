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Полезное | Анастасия Волочкова осталась без пенсии

13.11.2019|12:21
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Анастасия Волочкова снова влипла в скандал. На сей раз скандально известная балерина утверждает, что ее хотят лишить пенсии.

Все началось с эфира на телеканале НТВ. Там вышел сюжет под названием "Волочкову снова ждут в Большом театре". Оказывается, Анастасии там намерены отдать трудовую книжку и, самое интересное, отправить балерину на пенсию бесплатно, не выплачивая ежемесячного пособия.

"Волочкова давно не работает в театре. Ее трудовая книжка до сих пор лежит здесь. Она находится в длительном отпуске без сохранения содержания и стаж ей не идет. Стаж начисляется только тем, кто реально работает на сцене. Как она пенсию будет получать, я не знаю. Это надо у Насти спрашивать", – заявил в сюжете директор Большого театра Владимир Урин.

По его словам, 16 лет назад Анастасия Волочкова ушла из театра со скандалом, а ведь еще восемь лет назад могла уйти на пенсию.

Репортеры связались с самой балериной. Она дерзко ответила, что ей не нужна пенсия, но Анастасии не понравилось, как о ней говорят. "Вы хотите сказать, что я не заслужила пенсию? Помню, товарищ, который руководил балетом в то время, просто попросил меня писать заявление на отпуск по уходу за ребенком без денежного содержания. 23 сентября моей дочери исполнилось 14 лет. У меня отпуск по уходу за ребенком длится уже 14 лет. И когда дирекция говорит, что меня уже восемь лет не должно быть в театре – хорошо, тогда начислите мне пенсию за эти годы", – высказалась Анастасия Волочкова.

Средняя пенсия артиста балета составляет 19 тысяч рублей. "Пусть это будет три рубля, но я их получу. Принципиально. Я через суд в очередной раз докажу, что я права. Но прошу заметить: не я начала эту историю", – цитирует балерину сайт "Комсомольская правда".

Источник — dni.ru
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