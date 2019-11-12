12.11.2019 | 15:04

Не так давно Максим Галкин раскритиковал цензуру, охватившую современное телевидение. Это подняло волну слухов и сплетен. В итоге комедианту дали смачного пинка, обрушившись на него критикой.

Знаменитый блогер Сергей Колясников, более известный как Zerguliо, сравнил медиаперсону с Шариковым из произведения Булгакова "Собачье сердце". Мужчина отметил, что Галкину не стоило лезть в политику и раздавать глобальные советы.

"Максима Галкина душит цензура. Максим Галкин говорит, что хочет, где хочет, но в заду зудит жажда свободы. Еще Максим прекрасно разбирается в геополитике и психологии, Путин для него – открытая книга. На тему этого потока сознания многое можно сказать Максиму, но все уже давно сказано", – цитирует Колясникова телеканал "Царьград".

Блогер привел выдержку из книги. Молодой человек сравнил юмориста с персонажем Булгакова.

По его мнению, этот фрагмент полностью описывает поведение Галкина в медиапространстве: "Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить…"

В конце он подчеркнул, что работникам культурной сферы надо полноценно заниматься своим делом и не лезть в другие области. По словам Сергея, в ином случае выйдет комичная и в то же время печальная ситуация. "Как только все эти лицедеи пытаются играть в политику, получается, как с Ахеджаковой – смешно и жалко", – подытожил блогер.