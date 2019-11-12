12.11.2019 | 15:01

Артистка задумалась о втором ребенке. Певица Пелагея не скрывает, что в ближайшее время готова на время оставить работу и посвятить несколько лет малышу.

Вокалистка не любит говорить на тему личной жизни. Она всегда оставляла вопросы журналистов о втором ребенке без ответа. Между тем на днях Пелагея намекнула о возможном пополнении в семье.

На вопрос о том, когда у ее дочери появится братик или сестренка, артистка ответила, не задумываясь. "Не знаю, может быть, уже сейчас!" – подразнила репортера Пелагея.

Отметим, что в январе 2017 года звезда впервые стала мамой. Звезда подарила мужу хоккеисту Ивану Телегину дочь Таисию.

Девочка, по словам певицы Пелагеи, растет очень артистичной. Малышка собирается пойти по маминым стопам.

"Она, конечно, папина дочь. Носится по дому, декламирует стихи. С ней много занимаются, я читаю, показываю какие-то интересные вещи типа балета. О том, что я певица, она знает. Дочка любит смотреть маму по телевизору. Когда меня видит, кричит: "Браво!" А мне постоянно говорит: "Когда я вырасту, буду петь на сцене, как ты сейчас. А ты будешь сидеть в зрительном зале и после выступления дарить мне цветочки", – цитирует певицу Пелагею Sobesednik.ru.

Артистка все свободное время посвящает любимому чаду. К сожалению, профессия не позволяет уделять ребенку много времени – выступления вокалистки расписаны на несколько месяцев вперед. О возвращении на шоу "Голос" она пока не думает.