12.11.2019 | 08:20

Продюсер и основатель лейбла Malfa рассказал о своих планах на ближайшее будущее. Заявление Максима Фадеева вызвало шок и недоумение.

В личном профиле в "Инстаграме" Максим Фадеев опубликовал новое видео. Основатель лейбла Malfa рассказал, что он и его новая команда артистов и менеджеров отправляются в кругосветное путешествие, которое продлится 111 дней. Во время поездки продюсер планирует усиленно работать – создавать новые хиты.

Он пообещал, что по дороге будет вести прямые трансляции, публиковать фотографии и видеозаписи. Подписчики идею музыканта оценили, хоть и были шокированы. Поклонники с нетерпением ждут подробностей.

30 октября Максим Фадеев заявил, что прекращает сотрудничество со всеми артистами своего продюсерского центра. Он пообещал, что все права на песни участники лейбла Malfa получат от него безвозмездно, за исключением двух человек, с которыми идут судебные разбирательства. Музыкант планировал собрать новую команду.

За несколько дней до роспуска лейбла Максим Фадеев пережил сердечный приступ. Продюсеру стало плохо дома, ему вызвали скорую. Прибывшие медики оказали звезде помощь. От госпитализации основатель лейбла Malfa отказался. Ухудшение самочувствия, по сообщениям СМИ, было вызвано нервным истощением.