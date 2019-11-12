12.11.2019 | 22:10

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Первого канала провела день с супругом Игорем Бухаровым, сводив его в бутик элитных костюмов. При этом Лариса Гузеева высмеяла избранника, опубликовав видеоотчет в "Сторис" своего "Инстаграм".

Знаменитость наблюдала за тем, как муж выбирает обновку. При этом актриса не упускала возможности подколоть возлюбленного и съязвить. Она отметила, что чувствует себя богатой американкой, которая покупает одежду "своему парню".

Когда Бухаров стал прихорашиваться перед зеркалом в костюме, он отставил назад бедра. Лариса Гузеева сделала ему замечание. "Игорь, это вульгарно", – пристыдила она супруга. Тогда муж знаменитости продемонстрировал еще несколько пикантных поз, которые дали повод ведущей его прилюдно опозорить, намекнув на его неидеальную фигуру.

Лариса Гузеева решила, что одной обновки мало, и стала рассматривать другие варианты. "Ну-ка, втянись весь! И мужские чресла тоже как-то подтяни. Молодец", – командовала звезда супругом.

Кроме того, теледива решила вызвать ревность у второй половинки, поэтому открыто флиртовала с хозяином бутика Мишей. "Вот хозяин молодой, а уже красавец. Тоже втяни все в себя", – пококетничала Лариса Гузеева.

Напомним, в 2018 году появились слухи о том, что у супругов произошел разлад в отношениях. Тогда Бухаров отправился в отпуск не с женой, а с тещей. Однако, судя по всему, домыслы оказались беспочвенны – во всяком случае, сейчас Лариса Гузеева и ее избранник вместе. Отметим, о своем муже ведущая рассказывает очень редко.