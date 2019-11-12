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Полезное | Малышева отвергла обвинения в пьянстве и грозит судом

12.11.2019|08:51
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Телелеведущая Елена Малышева отреагировала на грязную ложь в СМИ. Ранее поступала информация, якобы знаменитость заметили в аэропорту в нетрезвом виде.

Вчера, 11 ноября, многие издания написали о якобы пьяном теледокторе нелицеприятные статьи. На опубликованном в Сети видео Малышева, по версии СМИ, дебоширит в аэропорту Краснодара, бьется в двери и ругается матом. Тем не менее, как оказалось, это была грязная ложь.

Сегодня, 12 ноября, Елена отреагировала на произошедшее. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" телеведущая выложила несколько роликов в разделе "Сторис", на которых опровергает обвинения в свою сторону. Кроме того, знаменитость опубликовала полное видео из аэропорта с расшифровкой своих действий. Теперь же она намерена обратиться в суд, чтобы отстоять свое честное имя.

Как оказалось, теледоктор просто не выспалась, да и не мудрено. В 5 часов утра она прибыла в Краснодар на съемку выпуска о маленькой девочке, прилетевшей из США на лечение в Россию. У малютки большое родимое пятно на лице, которое наши доктора лечат методом фотодинамической терапии.

"При использовании этого метода в кровь пациента вводится препарат, чувствительный к лазерному излучению. При пропадании луча лазера на зоны, в которых накопилось лекарство, ткань погибает. А на ее месте должна вырасти здоровая кожа (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Елена.

Редакция "Дни.ру" приносит извинения за публикацию недостоверной информации. Статья с неверными сведениями была немедленно удалена. С ответственным редактором была проведена беседа.

Источник — dni.ru
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