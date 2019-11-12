12.11.2019 | 23:54

Филипп Киркоров продолжает удивлять поклонников своего творчества и обывателей. На этот раз внимание общественности привлек не сам артист, а его подтанцовка.

Телеграмм-канал «Только никому» обратил внимание на наряды девушек, которые сопровождали Филиппа Бедросовича во время выступления.

«Подтанцовка у Филиппа Киркорова - в платьях из самой громкой коллекции последнего времени Giambattista Valli and H&M. Те самые, вокруг которых разгорелись споры, могут ли их носить женщины, скажем, за 40. И те самые, которые скупали все обеспеченные светские дамы и инстаграмщицы».

Вещи из коллекции дизайнерской одежды Giambattista Valli and H&M стоят солидных денег, а рекламируют их известные на весь мир люди. Недавно была представлена рекламная компания коллаборации, которая поступила в продажу в ноябре этого года. Одежду на себя примерили Кендалл Дженнер, Камерон Монахэн из «Бесстыжих», актриса Крис Ли, певица H.E.R. и другие знаменитости.

Пришлись по душе наряды дизайнерской коллекции и нашим знаменитостям. На днях прима-балерина Екатерина Кухар и экс-участница группы ВИА ГРА Вера Брежнева появились на публике в одинаковых платьях. Оба наряда были из лимитированной коллекции Giambattista Valli and H&M.

Что теперь будут делать «любители эксклюзивных и дорогих вещей», после того как наряды примерили не себя обычные девушки из подтанцовки, остается только гадать. А Филиппу Киркорову стоит отдать должное, король отечественной поп-сцены снова привлек внимание к своей персоне, пусть и через одежду своих очаровательных танцовщиц.