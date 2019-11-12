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Полезное | «Когда уберут с ТВ?»: Пугачевой грозит забвение из-за шуток мужа

12.11.2019|22:57
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Алла Борисовна одна из самых известных и популярных звезд советской и российской эстрады. Примадонна считается главным гостем на любом празднике или музыкальном телевизионном шоу. Пугачеву боготворят, ей восхищаются.Недаром последние концерты в Москве и Минске прошли с аншлагом.

Но времена меняются. Как сказал один известный политический деятель: «У нас незаменимых людей нет». Эти слова, которые приписывают Иосифу Виссарионовичу Сталину, как нельзя лучше описывают ситуацию, в которую Алла Борисовна может попасть по вину своего молодого супруга.

Популярный юморист, шоумен, а по совместительству ведущий «Первого канала» Максим Галкин, внезапно стал «предводителем оппозиции» и героем Интернета из-за своих громких выступлений во время публичных мероприятий.

Во время своих выступлений Галкин активно шутит о внешней и внутренней политике РФ, действиях Владимира Владимировича Путина, не стесняясь говорит про цензуру в федеральных СМИ, язвительно отзывается о кремлевских пропагандистах и «украинской теме».

Галкин в последнее время много выступает. Его концерты прошли в разных городах России: Ростове-на-Дону, Омске, Краснодаре, Новосибирске, Кирове, Орле, Белгороде, Брянске. После каждого шоу в Интернете оказывается фрагмент с выступлением пародиста. В коротких видеороликах, которые стремительно разлетаются по сети, супруг Пугачевой не стесняясь клеймит деятельность властей.

«Запад наложил на нас санкции. А наше правительство в борьбе с проклятым Западом тоже наложило санкции, причем тоже на нас...».

«Нас вообще слишком много, чтобы наше правительство чувствовало себя спокойно. Будь нас миллиона два, а так мы - обуза».

«Владимир Владимирович - молодец, уже 20 лет у власти. Уже Брежнева обогнал... У нас многие даже не знают, что есть другой президент, они думают, что это сама должность так называется «Путин».

«Вот он ездил по стране на своей этой желтой машине... А что он там видел? Перед ним дорогу разматывали, а за ним сматывали...»

«Когда поняли, что Грудинин - не та лошадка, сразу по всем СМИ: "У него счета в швейцарском банке!" Особенно депутаты возмущались - они расстроились, что не только у них там счета...»

Пользователи отмечают, что таким смелым Галкин еще никогда не был. А открыто шутить про власть в нашей стране вообще не принято. Юмористы не могли себе такое позволить даже в «золотые годы» Comedy club

«Теперь он Нелегалкин», «А Алла Борисовна точно знает, что ее муж со сцены несет?», «Максим Галкин определенно готовится или к смене власти, или к смене страны», «Чует мое сердце, недолго Пугачевой на ТВ осталось светиться и быть главной поп-звездой страны», - комментируют выступления юмориста интернет-пользователи.

Как отмечают некоторые телеграм-каналы, подобные высказывания Максима Галкина вызваны не смелостью супруга Примадонны отечественной эстрады, а борьбой за влияние между людьми, близкими к властным структурам. Якобы Галкин «отрабатывает» чей-то заказ. Вот только последствия подобных публичных выступлений могут быть пагубными не только для пародиста, но и для его семьи, отмечают политологи.

Источник — Фото - youtube.com
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