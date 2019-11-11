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Полезное | Стало известно о свадьбе в семье Марии Шукшиной

11.11.2019|11:40
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В семье актрисы Марии Шукшиной случилось радостное событие. Ее старший сын Макар Касаткин женился.

Лишь сейчас стало известно, что 18 октября старший сын Марии Шукшиной Макар Касаткин оформил отношения с косметологом Илоной Александровой. Церемония состоялась в Таганском ЗАГСе. По какой-то причине семья решила не устраивать пышного торжества, ограничившись праздником в узком кругу близких. "Все произошло довольно быстро и скромно: расписались, получили подарки, весело отметили..." – рассказали близкие к паре люди журналу StarHit.

Будущую супругу Касаткин представил родным еще год назад. По некоторым данным, именно с ней он веселился в ресторане после бракосочетания своей бабушки, легендарной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, и скандально известного продюсера Бари Алибасова.

Ходят слухи, что Макар женился потому, что его избранница беременна. Впрочем, это обстоятельство не помешало ему не оформлять отношений с предыдущей возлюбленной, Фрейей Зильбер. Молодая женщина подарила Макару сына – малышу нет еще и четырех лет.

О существовании Фрейи Зильбер стало известно после выхода на экраны очередного выпуска шоу Андрея Малахова. Она появилась в передаче и заявила, что родила от сына Марии Шукшиной и намерена подать на алименты. По словам Зильбер, на протяжении всей беременности она пыталась наладить связь со знаменитым семейством.

На том же шоу было показано, что Шукшина в разговоре с Зильбер упрекнула ее в работе на камеру. А в соцсети Мария обратилась к Фрейе с призывом ответить на звонки и сообщения, а также провести ДНК-тест. В результате исследования оказалось, что ребенок действительно является сыном Макара Касаткина.

Источник — dni.ru
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